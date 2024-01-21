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الأحد، 21-01-2024 04:43 م

بدء عملية التحريج المستدام بمحافظات المملكة

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الوكيل الاخباري - بدأت مديرية الحراج التابعة لوزارة الزراعة، بالتحريج المستدام والابتعاد عن التحريج النمطي من خلال استغلال المياه المعالجة المستخدمة في الصناعات المختلفة بجميع محافظات المملكة، لضمان ديمومة الغابات.

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وقال مدير عام دائرة الحراج المهندس خالد المناصير، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن أقسام الحراج بدأت بعملية إحياء الأشجار القديمة وزراعتها في موطنها الأصلي ضمن الخطة الوطنية للوزارة، كأشجار البطم والخروب والغار والمورنجا والنباتات الطبية والعطرية والرعوية للاستفادة من عائدها الاقتصادي.

 

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