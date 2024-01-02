منح تدريبية للمهندسات الزراعيات على التكيف المناخي

الوكيل الاخباري - أعلنت منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، اليوم الثلاثاء، عن منح تدريبية للمهندسات الزراعيات في مجال التكيف مع التغير المناخي في قطاع الزراعة، بدعم من صندوق المناخ الأخضر GCF، وبالشراكة مع جامعة مؤتة /مركز الأمير فيصل لبحوث البحر الميت والبيئة والطاقة.

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وبحسب بيان للمنظمة، يأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار مشروع بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة (BRCCJ)، الممول من صندوق المناخ الاخضر، وتنفذه المنظمة في المملكة من خلال وزارات المياه والري، والزراعة، والبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.