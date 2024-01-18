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الخميس، 18-01-2024 03:59 م

الزراعة تبحث خطة التصدير للأسواق السعودية

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الوكيل الإخباري - بحثت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، مع الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية "جباكو"، والإدارة العليا لجمعية الرؤية التعاونية السعودية للتسويق الزراعي، الخطة العامة للمشروع المشترك بين الجمعية وجباكو، الهادفة لتصدير المنتجات المحلية الأردنية والفلسطينية لأسواق السعودية.اضافة اعلان


وقال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إن المشروع يعزز العلاقات الأخوية بين السعودية والأردن وفلسطين، ويشكل دعما كبيرا لصادرات جباكو، وخططها التسويقية، وأهدافها في خدمة القطاع الزراعي الأردني والفلسطيني، إلى جانب دعم المزارع المحلي في كلا البلدين.

وأشار إلى أهمية التعاقدات في القطاع وتوجيه المزارعين للزراعات التصديرية، والحفاظ على الأسواق الإقليمية.

يشار إلى أن جمعية الرؤية التعاونية للتسويق الزراعي هي جمعية سعودية، من أهدافها إدارة وتشغيل أسواق الخضار والفواكه بالمنطقة الشرقية في السعودية، والاستيراد والتصدير لها.

 




 

 


 

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