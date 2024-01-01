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الإثنين، 01-01-2024 05:45 م

اجتماع حكومي الثلاثاء

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - يعقد وزيرا الزراعة المهندس خالد الحنيفات، والاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، لقاء إعلامياً مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "القطاع الزراعي واقع وإنجاز وتحديات "، وذلك في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم غد الثلاثاء في مبنى وزارة الاتصال.

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ويأتي اللقاء في إطار منتدى التواصل الحكومي الذي أطلقته الوزارة، ويتولى استضافة المسؤولين مع المجتمع ووسائل الإعلام للحديث حول القضايا والمواضيع العامة.

 

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