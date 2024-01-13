السبت 13-01-2024
الوكيل الاخباري
 

آلاف المتظاهرين في لندن يطالبون بوقف العدوان على غزة

تطورات المنخفض وحالة الطقس يوم الاحد- تحذيرات

افتتاح اليوم العلمي في الأمن السيبراني في جامعة الأميرة سمية

محافظ جرش: ضبط 3 آبار زراعية مخالفة

3177 طناً من الخضار والفواكه والورقيات ترد للسوق المركزي اليوم

مخاوف من فيضان في غزة مع استمرار الأمطار ودمار شبكات الصرف الصحي

لبنان.. إسرائيل أحرقت 50 ألف شجرة زيتون معمّرة

الفدرالي الأميركي يسجل أكبر خسارة في تاريخه

الأرصاد: تساقط الأمطار مساء اليوم على هذه المناطق

طوقان: سنستغل الطاقة النووية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه

عاجل

مخاوف من فيضان في غزة مع استمرار الأمطار ودمار شبكات الصرف الصحي

السبت، 13-01-2024 04:49 م

محافظ جرش: ضبط 3 آبار زراعية مخالفة

image


الوكيل الاخباري - ضبطت الجهات المتخصصة في محافظة جرش، 3 آبار زراعية غير مرخصة .

اضافة اعلان


وقال محافظ جرش الدكتور فراس الفاعور، إنه جرى الكشف على 10 آبار للتأكد من الالتزام باشتراطات التراخيص تبين أن 3 منها مخالفة ولم تصوب أوضاعها ما استدعى اتخاذ إجراءات بشأنها.


وأضاف الفاعور أن مالكي الآبار طلب منهم مراجعة مديرية مياه جرش لاستكمال تجديد الترخيص حسب الأصول، مشيرا إلى تشكيل لجنة وتوجيهها بضرورة تكثيف الجولات على الآبار للتأكد من مدى تطبيقها لاشتراطات التراخيص.


وبين أن اللجنة ستنفذ جولات غير معلنة على الآبار المرخصة لغايات الزراعة، للتأكد من التزامها بشروط السلامة العامة والغايات التي رخصت من أجلها .


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

افتتاح اليوم العلمي في الأمن السيبراني في جامعة الأميرة سمية

file

3177 طناً من الخضار والفواكه والورقيات ترد للسوق المركزي اليوم

e50bf873827a982f04a4a42343acf883

ثقافة الكرك تطلق برنامج "بودكاست ثقافة التوثيق"

WhatsApp Image 2024-01-13 at 4.01.54 PM

اطلاق خطط وبرامج تستهدف القطاع الشبابي في الطفيلة

17022f04-8ad8-4b39-b009-17d1977f4a28

مهتمون يدعون إلى حماية المنازل التراثية بالكرك

logo-b

اختتام ورشة حول الدليل الاسترشادي لحماية الاسرة من العنف

أخبار متعلقة
1

ندوة في جامعة جرش نصرة لغزة والضفة الغربية

12024485934653716300

21 إصابة بتدهور حافلة على طريق اربد - جرش

8202320151034114998339

منح تدريبية للمهندسات الزراعيات على التكيف المناخي

مبنى رئاسة الوزراء

اجتماع حكومي الثلاثاء

1704093400970 (1)

وزير الزراعة: إعداد خطة عمل لتحسين مرتبة الأردن بمؤشر الأمن الغذائي العالمي

Jordan---Tenkl

2.7 % نمو الناتج المحلي الإجمالي بالربع الثالث من 2023