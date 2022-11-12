بدء فعاليات المؤتمر العالمي لصناعة الألعاب الإلكترونية بالبحر الميت

الوكيل الاخباري - بدأت في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بالبحر الميت اليوم السبت، فعاليات المؤتمر العالمي لصناعة الألعاب الإلكترونية (Pocket Gamer Connects) الذي يستضيفها صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية ضمن قمة صناعة الألعاب الإلكترونية الحادية عشرة.



ويشارك في المؤتمر الذي يستمر يومين 700 من المهتمين بصناعة الألعاب الإلكترونية من مطورين، وعاملين، وشركات عالمية، وبالشراكة مع شركة Steel Media البريطانية.

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