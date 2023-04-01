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السبت، 01-04-2023 04:34 م

بدء فعاليات رمضانيات الخميس المقبل (تفاصيل)

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الوكيل الإخباري - تبدأ فعاليات برنامج "رمضانيات 2023"، للعام الثاني على التوالي في مختلف محافظات المملكة مع بداية الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك، أيام الخميس والجمعة والسبت.

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وتنظّم هذه الفعاليات وزارات: الشباب، والسياحة والآثار، والثقافة، والتنمية الاجتماعية، والداخلية، والاتصال الحكومي، وأمانة عمان الكبرى، وتتضمن إقامة فعاليات رياضية وثقافية وفنية واجتماعية خلال شهر رمضان المبارك في جميع المحافظات، بهدف إضفاء أجواء الفرح والتسلية بين الشباب والأطفال، والعائلات وجميع الفئات العمرية.


وللعام الثاني على التوالي، تتضمن أجندة "رمضانيات"، بطولة الشباب الرمضانية لخماسيات كرة القدم بمشاركة ما يزيد على 10 آلاف شاب، والتي يقام دورها الأول في المراكز الشبابية والأندية الرياضية داخل الألوية في المحافظات، ثم تنتقل الفرق الفائزة إلى بطولة المحافظة، ومنها إلى بطولة المملكة.


وبهدف إبراز المنتج الثقافي الأردني، وإتاحة الموروث التراثي للأجيال، ستنظّم وزارة الثقافة فقرات شعرية وأمسيات فنية ومعارض للصناعات الحرفية واليدوية ومتحف الحياة البرلمانية المتنقل الذي سيكون في جميع المحافظات.


ويشمل برنامج "رمضانيات" أنشطة متنوعة للأطفال تتضمن كرنفالات ومسابقات ومسرحاً للدمى وقراءات قصصية وألعاباً شعبية تراثية وعروضاً بهلوانية للأطفال، إلى جانب عروض فلكورية ومسرحية وأناشيد دينية.


كما يتضمن "رمضانيات" بازارات شعبية في جميع المحافظات، بهدف دعم الجمعيات الخيرية وإتاحة المجال أمامها لتسويق منتجاتها خلال شهر رمضان المبارك.


وستقام فعاليات رمضانيات في مواقع رئيسة في كل محافظة بحسب الصورة المرفقة كما يلي: المدرج الروماني وشارع الوكالات وحدائق الملك عبد الله الثاني في العاصمة عمان، ومدينة الأمير محمد للشباب في الزرقاء، وساحة عقبة بن نافع في البلقاء، ومركز الزوار في مأدبا، وساحة قلعة الكرك في الكرك، وقرية السلع السياحية في الطفيلة، وحديقة معان النموذجية في معان، والساحة الهاشمية في جرش، ونادي الأمير راشد في العقبة، ومعسكر الحسين للشباب في عجلون، ومدينة الحسن للشباب في إربد، ومجمع الأمير علي الرياضي في المفرق.


يشار إلى أن برنامج "رمضانيات" نُظّم لأول مرة في العام الماضي بعد جائحة كورونا بمشاركة مختلف الجهات، وشهدت فعالياته إقبالاً ملحوظاً من المواطنين.

 




 

 


 

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