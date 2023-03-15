مفتي المملكة: الأردن يتحرى هلال شهر رمضان الأربعاء المقبل

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

كشف مفتي عام المملكة سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة أنه سيتم تحري هلال شهر رمضان المبارك الأربعاء المقبل.

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وقال الخصاونة لـ"الوكيل الإخباري"، إنه سيتم تحري الهلال بالتعاون مع الجمعية الفلكية الأردنية خلال فترة الغروب من خلال أجهزة ومعدات متطورة لهذه الغاية.

وأضاف أنه سيتم أيضا رصد الهلال عبر المراصد المتواجدة في أكثر من منطقة مثل رم والسلط وفي محافظات الشمال والجنوب بالإضافة إلى العاصمة عمّان.

وأشار الخصاونة إلى أن المحاكم الشرعية ستستقبل الشهود الذين رأوا الهلال بالعين المجردة كما درجت العادة خلال السنوات الماضية.

وبيّن أنه في حال رؤية الهلال فإن أول أيام شهر رمضان المبارك سيكون يوم الخميس المقبل الموافق 2023/3/23.

يشار إلى أن شهر رمضان المبارك فلكيا يصادف يوم الخميس المقبل.