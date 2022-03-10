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الخميس، 10-03-2022 03:54 م

برنامج تدريبي لتشجيع المشاركة السياسية في أرياف عجلون

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الوكيل الإخباري - عقد مشروع المشاركة السياسية لمستقبل أفضل للنساء في أرياف عجلون "متساوية "، برنامجاً تدريباً استهدف أعضاء اللجنة المجتمعية للمشروع، بحضور مدير البرامج في مؤسسة فريدرش إيبرت يوسف إبراهيم.اضافة اعلان


وبينت منسق المشروع، وعد الصمادي، المراحل التي عمل بها المشروع خلال السنوات الماضية، والتي انبثق عنها المشروع هذه السنة؛ بهدف تشجيع مشاركة المواطنين، وخصوصاً النساء في الانتخابات البلدية واللامركزية في أرياف عجلون وزيادة فرص المشاركة السياسية للمرأة في المناطق الريفية لتكون جزءاً فاعلاً من عملية صنع القرار في الإدارة المحلية في المحافظة.

وأكدت الصمادي أهمية إتاحة الفرص للنساء لقيادة حوارات محلية ووطنية مع قادة المجتمع والمسؤولين لضمان إشراكهن في الحياة المدنية والشأن العام، وبما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة والخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 المرأة والأمن والسلام.

وأشارت إلى أن المشروع يوفر الدعم الفني والتقني لأعضاء اللجنة المجتمعية لتنفيذ عدد من الجلسات الحوارية والنقاشية مع المجتمع المحلي وصانعي القرار على مستوى محافظة عجلون حول أهمية إتاحة الفرص للنساء في الأرياف لتضمين أولوياتهن في خطط التنمية المحلية والوطنية، بما يضمن مستقبل أفضل يحمي حقوقهن ويحقق لهن فرصا عادلة.

وتناول البرنامج موضوعات قانون الإدارة المحلية (البلدية واللامركزية) والحوار المجتمعي، حيث انطلق المشروع بمرحلته الثالثة للسنة الثالثة على التوالي بتنفيذ من شركة سفراء الريف للتدريب والتنمية المستدامة بالشراكة مع مركز وسطاء التغيير للتنمية المستدامة وبالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية.

 




 

 


 

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