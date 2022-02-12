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السبت، 12-02-2022 03:58 م

بأمر ملكي: 100 منزل و3 مراكز صحية ومصنع انتاجي في عجلون

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الوكيل الاخباري - بأمر من جلالة الملك عبدالله الثاني، أعلن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بحضور رئيس الدِّيوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي، إطلاق حزمة من المبادرات الملكيَّة في محافظة عجلون.اضافة اعلان


وجاء اطلاق الحزمة خلال لقاء وجهاء وفعاليات شعبيَّة ورسميَّة من محافظة عجلون.

وشملت الحزمة بناء 100 منزل لأُسر عفيفة، وإنشاء 3 مراكز صحيَّة في مناطق عُرجان وصنعار والشّفا، وإنشاء مصنع ضمن مبادرة الفروع الإنتاجيَّة وتزويده بالباصات اللَّازِمة، وتنفيذ عدد من المشاريع الإنتاجيَّة للشَّابات والشَّباب في حاضنة أعمال عجلون التي أُنشِئت بمبادرة ملكيَّة سامية.

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