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الأربعاء، 23-02-2022 01:27 م

كريشان لموظفي البلديات : لا تتدخلوا في الانتخابات

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الوكيل الإخباري - طلب نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان من رؤساء لجان البلديات ورؤساء مجالس الخدمات المشتركة في كافة محافظات وألوية المملكة التعميم على جميع الموظفين والعاملين في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة بعدم التدخل في الحملات والدعايات الانتخابية لأي من مرشحي مجالس المحافظات والمجالس البلدية، وعدم السماح باستخدام آي من آليات البلديات والمجالس ومرافِقها لمساندة أي من المُرشحين

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كما طلب كريشان من رؤساء لجان البلديات ورؤساء مجالس الخدمات المشتركة متابعة تطبيق هذه التعليمات شخصياً، مؤكداً في التعميم الذي وجهه لهم اليوم بأنه ستتم محاسبة كل من يخالف ذلك وفقاً للتشريعات المعمول بها.

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