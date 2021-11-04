إربد..استئصال ورم كبير من دماغ مريض في مستشفى الأميرة بسمة

الوكيل الإخباري- نجح فريق طبي في مستشفى الأميرة بسمة التعليمي في إربد، بإجراء عملية نوعية لمريض ثلاثيني كان يعاني من ورم سحائي كبير في الدماغ والجمجمة.



وبحسب مساعد مدير المستشفى رئيس قسم الجراحة الدكتور تيسير العثامنة، فقد وصل الورم الى حجم كبير زادت فيه مخاطر التدخل الجراحي، الا ان الجهود التي قامت بها كوادر المستشفى ممثلة بمديرها العام الدكتور ابراهيم الشهابات بتوفير الشروط والأجهزة اللازمة لإجراء العملية، تم إجراء الجراحة على مرحلتين انتهت باستئصال الورم بشكل كامل، مؤكدا ان حالة المريض مستقرة ويتماثل للشفاء.

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