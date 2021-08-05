بعد مناشدة الوكيل .. إيعاز من مدير شركة الكهرباء الأردنية بمساعدة عائلة عفيفة

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أوعز المدير العام لشركة الكهرباء الأردنية المهندس حسن عبد الله بإعادة التيار الكهربائي لعائلة ناشدت منبر " الوكيل الإخباري "، نتيجة لضيق حالها .

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وفي التفاصيل ، فقد ناشدت عائلة موقع "الوكيل الإخباري" ، بعد أن تقطّعت بهم الأسباب ، وبعد ان ابتلاها القدر بمرض ربّ الأسرة الذي يعاني من عدة أمراض حالت دون عمله .

العائلة تعيش في منزل بالإيجار ، والزوج والزوجة بالكاد يستطيعان الحركة ، أمام عجزهما الصحي ، وفق تقارير طبية ، حطّت على مكاتب " الوكيل الإخباري " .

الوضع يزداد سوءا لهذه العائلة ، التي تعيش في منطقة ماركا الجنوبية بالعاصمة عمان ، الأمر الذي أدى بها في نهاية المطاف أن تتواصل مع "الوكيل الإخباري" ، حيث لا كسر خبز، كما وحرموا من الكهرباء ، وحرموا من السعادة .

وفي زمن قياسي أوعز مدير الشركة ، المهندس حسن عبد الله بالوقوف على حال العائلة والعمل على مساعدتها بشأن إعادة التيار الكهرباء، الأمر الذي أدخل السعادة في بيت العائلة بعد "عتمة" القهر التي سيطرت على المنزل.