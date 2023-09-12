بـ 3 ساعات .. إنقاذ حياة مريض من انفجار الشريان الأبهري في البشير

الوكيل الاخباري - تمكن فريق طبي متخصص في مستشفى البشير من إنقاذ حياة مريض سبعيني كان يعاني من تضخم في الشريان الأبهر البطني وتضخم تحت شرايين الكلية بقطر يزيد على 8 سم.



وقال الأستاذ الدكتور في الأشعة التداخلية موفق الحيص عبر صفحة الفيسبوك للمستشفى إن المريض كان يعاني من وجود كتلة نابضة وسط البطن وتم إجراء تداخل جراحي سريع لمنع انفجار الشريان عن طريق تركيب شبكات/دعامات مغطاة امتدت من الشريان الأبهري إلى الشرايين الحرقفية .



وأضاف الدكتور الحيص أن العملية استمرت لمدة 3 ساعات عن طريق التخدير الموضعي، بالتعاون مع فريق الأشعة التداخلية وفريق التخدير وفريق جراحة الأوعية الدموية.

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وأجرى العملية كل من الأستاذ الدكتور في الأشعة التداخلية موفق الحيص ورئيس جراحة الأوعية الدموية الدكتور عمر نايل الزعبي وأخصائي جراحة الأوعية الدموية الدكتور علي ذنيبات وأخصائي التخدير الدكتور عدنان حسن.



وأشار الدكتور الحيص إلى أن عمليات ترميم الشريان الأبهري أصبحت من العمليات المعتمدة في مستشفيات وزارة الصحة وخصوصاً في مستشفيات البشير و بدعم من مدير إدارة مستشفيات البشير الدكتور علي العبداللات ويتم إجراؤها بالتنسيق بين فريق جراحة الأوعية الدموية والأشعة التداخلية، وأن ترميم الشريان الأبهري قبل انفجاره يساهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى.

