لطفلة 4 شهور .. إجراء عملية لأول مرة في المملكة بمستشفى البشير

الوكيل الإخباري - أجرى فريق طبي متخصص في مستشفى البشير عملية تنظير الحجيرات الدماغية وكي الظفيرة المشيمية لطفلة تبلغ من العمر 4 شهور تعاني من استسقاء دماغي.

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وقال مدير إدارة مستشفيات البشير الدكتور علي العبداللات عبر صفحة الفيسبوك للمستشفى إنه تم إجراء العملية عن طريق ربط تلفزيوني مباشر ولأول مرة بين مستشفيات البشير ومستشفى HEALTH Aarnold palmer Hospital for children في ولاية فلوريدا، ومؤسسة نيرو كيدز في العاصمة الأمريكية واشنطن، ومؤسسة Tele VU في كندا.



وأضاف العبداللات أن الفريق الطبي تمثل بأخصائي جراحة أعصاب الأطفال الدكتور أنس حميدي من مستشفيات البشير وبإشراف بروفيسور جراحة دماغ وأعصاب أطفال الدكتور سامر بعباع من مستشفى HEALTH Aarnold palmer Hospital for children في فلوريدا وبدعم تقني مباشر من مؤسسة Tele VU الأمريكية.



وشارك بإجراء العملية كل من أخصائي التخدير الدكتور أحمد بدير ومقيم جراحة الأعصاب والدماغ الدكتور معتصم العسلي وكادر تمريض العمليات.



يُشار إلى أنه تم إدخال هذه التقنية لأول مرة في الأردن خلال العام الحالي وتم التبرع بجهاز Tele VU من مؤسسة نيرو كيدز الأمريكية و الذي يُعتبر من أحدث أنظمة الربط المباشر بين عدة مستشفيات لإجراء العمليات عن بعد.

