الثلاثاء 15-08-2023
الوكيل الاخباري

تعرّف على رابط صدور نتائج التوجيهي 2023 في الأردن

الخرابشة يدعو لمواكبة التحول الطاقي لتخفيف تكلفة الاستهلاك

أبو حماد: تراجع صادرات الخضار والفواكه للخارج بنسبة 30%

"نقيب تجار القرطاسية": الإقبال ضعيف وغير ملحوظ بسبب تغول القطاعات الأخرى

المعايطة: نحن في حرب يومية مع تجار المخدرات

حادث تصادم بين 11 مركبة في عمان دون اصابات بشرية

لطفلة 4 شهور .. إجراء عملية لأول مرة في المملكة بمستشفى البشير

تراجع أسعار عقود الأرز الآجلة عالمياً لشهر ايلول المُقبل

ارتفاع مساحة الأبنية المُرخصة خلال النصف الأول من العام الحالي

الدفاع المدني: التعامل مع 1532 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 15-08-2023 01:19 م

لطفلة 4 شهور .. إجراء عملية لأول مرة في المملكة بمستشفى البشير

88


الوكيل الإخباري - أجرى فريق طبي متخصص في مستشفى البشير عملية تنظير الحجيرات الدماغية وكي الظفيرة المشيمية لطفلة تبلغ من العمر 4 شهور تعاني من استسقاء دماغي.

اضافة اعلان


وقال مدير إدارة مستشفيات البشير الدكتور علي العبداللات عبر صفحة الفيسبوك للمستشفى إنه تم إجراء العملية عن طريق ربط تلفزيوني مباشر ولأول مرة بين مستشفيات البشير ومستشفى HEALTH Aarnold palmer Hospital for children في ولاية فلوريدا، ومؤسسة نيرو كيدز في العاصمة الأمريكية واشنطن، ومؤسسة Tele VU في كندا.


وأضاف العبداللات أن الفريق الطبي تمثل بأخصائي جراحة أعصاب الأطفال الدكتور أنس حميدي من مستشفيات البشير وبإشراف بروفيسور جراحة دماغ وأعصاب أطفال الدكتور سامر بعباع من مستشفى HEALTH Aarnold palmer Hospital for children في فلوريدا  وبدعم تقني مباشر من مؤسسة Tele VU الأمريكية.


وشارك بإجراء العملية كل من أخصائي التخدير الدكتور أحمد بدير ومقيم جراحة الأعصاب والدماغ الدكتور معتصم العسلي وكادر تمريض العمليات.


يُشار إلى أنه تم إدخال هذه التقنية لأول مرة في الأردن خلال العام الحالي وتم التبرع بجهاز Tele VU من مؤسسة نيرو كيدز الأمريكية و الذي يُعتبر من أحدث أنظمة الربط المباشر بين عدة مستشفيات لإجراء العمليات عن بعد.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1 (36)

آحلام وذكريات .. تفاصيل مدمية ترويها والدة الطفل امير الشوبكي بعد وفاته بحادث دهس

820231511510165082443

تعرّف على رابط صدور نتائج التوجيهي 2023 في الأردن

8202310124846910380984

الخرابشة يدعو لمواكبة التحول الطاقي لتخفيف تكلفة الاستهلاك

WhatsApp Image 2023-08-15 at 3.04.44 PM

"أعمال اليرموك" تنظم مؤتمرا دوليا حول الاتجاهات الحديثة في بيئة الأعمال

عمال يحملون شاحنات بشحنة بندورة أردنية للتصدير - (أرشيفية)

أبو حماد: تراجع صادرات الخضار والفواكه للخارج بنسبة 30%

20160804_1470325195-460-large

"نقيب تجار القرطاسية": الإقبال ضعيف وغير ملحوظ بسبب تغول القطاعات الأخرى

أخبار متعلقة
00

مناشدة بالعثور على جواز سفر مصري فُقِد قبل وفاة صاحبه بساعات في تاكسي بعمان