بقيمة 12 مليون دولار .. مدينة ترويحية في عمّان

الوكيل الاخباري - طرحت وزارة الاستثمار، من خلال منصتها الإلكترونية، فرصة للاسثمار لإنشاء "مدينة تسلية وترويح سياحي"، بحجم استثمار متوقع يبلغ 12 مليون دولار، وبعائد داخلي متوقع بنسبة 15.2%.



وأشارت المنصة إلى أن المشروع يتضمن تطوير مدينة تسلية وترويح سياحي على قطعة أرض بالقرب من منتزه غمدان، على طريق المطار، حيث "تعاني المدينة من نقص مثل هذه المرافق في عمّان"، حيث يمكن أن تستوعب مدينة الترفيه والتسلية هذه ما بين 140,000 و310,000 زائر سنوياً.



ومن المقرر، وفق المنصة، أن تقدم هذه المدينة مجموعة من العروض والأسعار تتناسب ومختلف شرائح المجتمع، حيث ستشمل المكونات الرئيسية للمشروع متنزها عاما، وعروض طعام ومشروبات، ومحلات تجارية، وألعابا مائية، وألعاب واقع افتراضي.



ويهدف المشروع إلى توفير تجربة ترفيهية ممتعة للعائلات، مع تعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة في المنطقة.

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