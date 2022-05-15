بلاغ حكومي مرتقب حول عطلة عيد الاستقلال 76

الوكيل الإخباري - توقع مصدر رسمي مطلع أن يصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال الأسبوع الحالي بلاغا حول عطلة عيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية التي تصادف يوم الأربعاء الموافق 2022/5/25.

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وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لـ"الوكيل الإخباري"، إن البلاغ سيشمل تعطيل أعمال الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة كما جرت العادة خلال السنوات الماضية.

وأضاف أنه سيتم استثناء الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.

ويحتفل الأردنيون بالذكرى 76 لعيد الاستقلال، والتي تتزامن مع دخول المملكة بالمئوية الثانية على تأسيسها.