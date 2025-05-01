الملك مهنئا بعيد العمال: نعتز بكل يدٍ تعمل بإخلاص

وقال جلالته في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "كل عام وعمال الأردن بألف خير. نعتز بكل يدٍ تعمل بإخلاص، وكل جهدٍ يُبذل من أجل مستقبل أفضل لوطننا الغالي".
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