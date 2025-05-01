الخميس 2025-05-01 11:08 ص
 

أمسية أدبية متنوعة في اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين

اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين
اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين
 
الخميس، 01-05-2025 10:34 ص

الوكيل الإخباري-    نظم اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين مساء أمس الأربعاء أمسية أدبية متنوعة، ضمن نشاطاته وفعالياته الثقافية الأسبوعية، بحضور رئيس الاتحاد، الشاعر عليان العدوان.

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وشارك في الأمسية، التي أدارتها الشاعرة نعمات العزة، الشاعر الدكتور محمد العمر، والشاعرة الدكتورة فداء أبو فردة، والناشرة أمل الخواجا، حيث قدموا قصائد ونصوصًا وقراءات تنوعت بين الشعر الوجداني والاجتماعي والوطني والإنساني.

 
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