أمسية أدبية متنوعة في اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين

وشارك في الأمسية، التي أدارتها الشاعرة نعمات العزة، الشاعر الدكتور محمد العمر، والشاعرة الدكتورة فداء أبو فردة، والناشرة أمل الخواجا، حيث قدموا قصائد ونصوصًا وقراءات تنوعت بين الشعر الوجداني والاجتماعي والوطني والإنساني.
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