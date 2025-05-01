أمسية أدبية متنوعة في اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين

الوكيل الإخباري- نظم اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين مساء أمس الأربعاء أمسية أدبية متنوعة، ضمن نشاطاته وفعالياته الثقافية الأسبوعية، بحضور رئيس الاتحاد، الشاعر عليان العدوان.

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