ابو علي يشكر المكلفين على تقديم اقرارات الدخل في موعدها القانوني

الوكيل الإخباري- وجه الدكتور حسام ابو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بعد انتهاء الفترة القانونية لتقديم اقرارات ضريبة الدخل للسنة المالية 2024 الشكر للمكلفين الذين قاموا بتقديم اقرارات ضريبة الدخل خلال الفترة القانونية التي انتهت أمس الاربعاء وأثنى على حسن تجاوبهم وتعاونهم مع الدائرة بالالتزام بتقديم ‏الاقرارات واداء الالتزامات المالية المترتبة عليهم الكترونيا دون تأخير.

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