ابو علي يشكر المكلفين على تقديم اقرارات الدخل في موعدها القانوني

كما وجه أبو علي شكره الى جميع وسائل الاعلام على اختلاف أنواعها على مساهمتها واسهامها وتعاونها المتواصل في ارشاد وتوعية المكلفين وحثهم على توفيق أوضاعهم قانونيا وتقديم الإقرارات الضريبية ودفع ما يترتب عليهم من ضرائب وتجنيبهم التعرض لأي مخالفات او غرامات قانونية
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