الخميس 2025-05-01 11:09 ص
 

ابو علي يشكر المكلفين على تقديم اقرارات الدخل في موعدها القانوني

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
 
الخميس، 01-05-2025 10:23 ص

الوكيل الإخباري-   وجه الدكتور حسام ابو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بعد انتهاء الفترة القانونية لتقديم اقرارات ضريبة الدخل للسنة المالية 2024 الشكر للمكلفين الذين قاموا بتقديم اقرارات ضريبة الدخل خلال الفترة القانونية التي انتهت أمس الاربعاء وأثنى على حسن تجاوبهم وتعاونهم مع الدائرة بالالتزام بتقديم ‏الاقرارات واداء الالتزامات المالية المترتبة عليهم الكترونيا دون تأخير.

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كما وجه أبو علي شكره الى جميع وسائل الاعلام على اختلاف أنواعها على مساهمتها واسهامها وتعاونها المتواصل في ارشاد وتوعية المكلفين وحثهم على توفيق أوضاعهم قانونيا وتقديم الإقرارات الضريبية ودفع ما يترتب عليهم من ضرائب وتجنيبهم التعرض لأي مخالفات او غرامات قانونية

 
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