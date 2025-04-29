مطالب بالكشف عن البلد المنتج لأسطوانات الغاز المزمع استخدامها في الأردن

10:40 ص

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الوكيل الإخباري- تساؤلات حول مصدر أسطوانات الغاز البلاستيكية المزمع استيرادها و استخدامها في الأردن ، في وقت قال فيه رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة، في تصريح سابق، إنه سيتم توفير 100 ألف أسطوانة غاز مركبة "بلاستيكية" بالأسواق في المرحلة الأولى بعد أخذ الموافقات والفحوصات الكاملة من قبل الجهات الحكومية المعنية . اضافة اعلان





وبحسب ما جرى في اجتماع لجنة الطاقة النيابية أثناء مناقشة ملف الأسطوانات البلاستيكية في الأردن والتساؤلات الكثيرة المطروحة عن مستوى الأمان في هذه الأسطوانات ، فإن مؤسسة المواصفات والمقاييس من المقرر أن تقوم بترتيب زيارة للمصانع المنتجة لهذه الأسطوانات ، وهو ما أكده السعايدة في تصريحاته مؤخراً عن موعد توفير الأسطوانات بالأسواق المحلية .



وطرحت تساؤلات كثيرة عن مصدر هذه الأسطوانات والبلاد المنتجة لها ، وهو الأمر الذي دفع بتوجيه استفسارات للمواصفات والمقاييس حول مصدر هذه الأسطوانات ، خاصة وأنها الجهة التي تمنح الموافقة النهائية للأسطوانات قبل دخولها إلى منازل الأردنيين وبدء استخدامها .



وجاء رد المواصفات والمقاييس على استفسارات "الوكيل الإخباري" كما يلي: "يرجى العلم بأنّ دور مؤسسة المواصفات والمقاييس ينحصر في عملية التأكد من مطابقة الأسطوانات المركّبة لاشتراطات القاعدة الفنية الأردنية JS 2331 والمماثلة للمواصفة الدولية ISO 11119. بغضّ النظر عن بلد المنشأ" .



وبحسب تصريحات السعايدة فإن نهاية حزيران سيكون موعد توفير هذه الأسطوانات في الأسواق المحلية ، دون معرفة كيفية إعادة تعبئتها حتى الآن ، ودون معرفة البلد المنتج لهذه الأسطوانات ، في ظل عدم الكشف من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ومؤسسة المواصفات والمقاييس عن البلد المصنع لهذه الأسطوانات .