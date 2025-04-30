الأربعاء 2025-04-30 05:56 م
 

إرادات ملكية سامية بالشريدة والعموش وعبدالغني

ارادة ملكية
ارادة ملكية
 
الأربعاء، 30-04-2025 05:31 م
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -    صدرت في عدد الجريدة الرسمية اليوم الاربعاء، الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء، المتضمن الموافقة على تعيين ناصر سلطان حمزة الشريدة سفيراً في ملاك وزارة الخارجية وشؤون المغتربين براتب أعلى مربوط درجة سفير، وذلك اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٧، وتسميته سفيراً فوق العادة ومفوضاً للمملكة الأردنية الهاشمية لدى اليابان.اضافة اعلان


كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء، المتضمن تسمية السفير الأردني لدى جمهورية اندونيسيا صدقي عطا الله العموش، ليكون سفيراً فوق العادة ومفوضاً غير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى سلطنة بروناي دار السلام.

وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن تسمية السفير الأردني لدى جمهورية الهند يوسف مصطفى علي عبد الغني، ليكون سفيراً فوق العادة ومفوضاً غير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية نيبال الفيدرالية.
 
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