إرادات ملكية سامية بالشريدة والعموش وعبدالغني

كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء، المتضمن تسمية السفير الأردني لدى جمهورية اندونيسيا صدقي عطا الله العموش، ليكون سفيراً فوق العادة ومفوضاً غير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى سلطنة بروناي دار السلام.
وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن تسمية السفير الأردني لدى جمهورية الهند يوسف مصطفى علي عبد الغني، ليكون سفيراً فوق العادة ومفوضاً غير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية نيبال الفيدرالية.
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