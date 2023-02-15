بلاغ مرتقب من رئيس الوزراء بشر الخصاونة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - من المرجح ان يُصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغاُ يقضي بالاحتفال بذكرى الاسراء والمعراج دون تعطيل الدوائر الرسمية .



يشار أن هناك قرارا حكوميا صدر عام 2007، يقضي بالاحتفال بذكرى الاسراء والمعراج في المملكة دون تعطيل الدوائر الرسمية إلى جانب مناسبات دينية ووطنية أخرى.



ويشارك الأردن يوم السبت 18 من الشهر الحالي العالم الإسلامي الاحتفال بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج .

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