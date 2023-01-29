تثبيت رسوم دخول السَّائح العربي إلى الآثار حتى نهاية العام

الوكيل الاخباري - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على تمديد العمل بقراره السَّابق المتضمِّن معاملة السَّائح العربي معاملة المواطن الأردني عند استيفاء رسوم الدُّخول إلى المتاحف والمواقع الأثريَّة، وحتى تاريخ 31/12/2023 م.



ويأتي القرار بهدف تشجيع المجموعات السِّياحيَّة من الدُّول العربيَّة الشَّقيقة، بما يسهم في تنشيط الحركة السِّياحيَّة وتعزيز قدرتها التنافسيَّة.

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