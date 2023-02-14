الثلاثاء 14-02-2023
الوكيل الاخباري

مصدر: سيتم مراعاة معادلة الشهادات الجامعية للطلبة الأردنيين في تركيا

تعرّف على أبرز توقعات البنوك العالمية الكبرى لبيانات التضخم الأمريكية

التربية تقرر إطلاق اسم الشهيد عبد الرزاق الدلابيح على مدرسة في جرش

بتوجيهات ملكية إدخال الطفل عمر عرفة مدينة الحسين لاستكمال علاجه

السلطات الإسرائيلية تهدم أربعة منازل في عكا

البلوي يحذر من عودة ظاهرة العيارات النارية ويعرض 20 رصاصة جمعها من ساحة منزله

وكلاء السياحة: الرحلات بين الأردن وتركيا لم تتأثر جراء الزلزال

نائب يعتذر عن إلقاء كلمته بسبب غياب الخصاونة وكريشان

المكافحة توقع شبكة لتهريب المخدرات وتحبط عملية تهريب 800 ألف حبة مخدرة

الخارجية الفلسطينية تطالب بمواقف دولية رادعة لشرعنة وتعميق الاستيطان الاسرائيلي

الثلاثاء، 14-02-2023 01:44 م

بلدية إربد: إصلاح الطرق المتضررة جراء المنخفض الأخير

330635177_1131890947463659_2574933683148946922_n


الوكيل الإخباري - قال رئيس بلدية إربد الكبرى نبيل الكوفحي، إن كوادر البلدية أنهت إصلاح أكثر من 90 بالمئة من الطرق التي تعرضت لهبوطات وتشققات وارتفاع منسوب المياه فيها، خلال المنخفض الجوي الأخير.

اضافة اعلان


وبين أن البلدية استكملت معالجة الثغرات التي حدثت في دوار الثقافة ودوار جراند إربد مول ودوار فوعرا وهي تعمل حاليا على استكمال عمل خلطات إسفلتية لمعالجة العيوب التي ظهرت في شوارع منطقة زبدا والشوارع المحيطة بإربد سيتي سنتر، مشيرا إلى أن تأخر إنجاز بعض المعالجات مرتبط بتوفر المواد الخام الأساسية وفق المواصفات والمقاييس.


ولفت إلى قرب الانتهاء من معالجة جميع الثغرات التي ظهرت في المناطق الساخنة لا سيما الشوارع الرئيسية وذات الكثافة المرورية خلال اليومين المقبلين.


وأكد الكوفحي ضرورة إعادة إصلاح معظم الشوارع التي ظهرت فيها عيوب إنشائية خلال المنخفض الجوي الأخير كشوارع (حوارة- الصريح) وعدد من الشوارع في لواء بني عبيد ومناطق البلدية المختلفة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
8852

مصدر: سيتم مراعاة معادلة الشهادات الجامعية للطلبة الأردنيين في تركيا

1676373180077

الجامعة العائمة تصل شواطئ العقبة

الدلابيح

التربية تقرر إطلاق اسم الشهيد عبد الرزاق الدلابيح على مدرسة في جرش

عمر

بتوجيهات ملكية إدخال الطفل عمر عرفة مدينة الحسين لاستكمال علاجه

WhatsApp Image 2023-02-14 at 1.48.17 PM

الزيادات يستقبل نائب وزير العدل الألمانية

1676368748101

الخدمة المدنية يطلق مشروع الكفايات الوظيفية في مرحلته الأولى

أخبار متعلقة
2019_8_23_7_18_9_368

عكورة المياه توقف الضخ من محطتي حريما وقويلبة في إربد

IMG_3823

ارتفاع كميات المياه الداخلة للسدود إلى 2 مليون م3 خلال 24 ساعة

320155_54_1621624974

مياه اليرموك توضح حول أدوار المياه في محافظات الشمال خلال المنخفض

CPA_01.3911de42

جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي

AltOtGK9XE8wsSoEBVd9stkiBVXKg9Hw0qWANbY7

فصل الكهرباء عن بعض مناطق الشمال الأحد - أسماء

مدفأة كاز- (أرشيفية)

وفاة شاب إثر حروق بليغة أثناء تعبئة كاز مدفأة في إربد