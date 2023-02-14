بلدية إربد: إصلاح الطرق المتضررة جراء المنخفض الأخير

الوكيل الإخباري - قال رئيس بلدية إربد الكبرى نبيل الكوفحي، إن كوادر البلدية أنهت إصلاح أكثر من 90 بالمئة من الطرق التي تعرضت لهبوطات وتشققات وارتفاع منسوب المياه فيها، خلال المنخفض الجوي الأخير.

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وبين أن البلدية استكملت معالجة الثغرات التي حدثت في دوار الثقافة ودوار جراند إربد مول ودوار فوعرا وهي تعمل حاليا على استكمال عمل خلطات إسفلتية لمعالجة العيوب التي ظهرت في شوارع منطقة زبدا والشوارع المحيطة بإربد سيتي سنتر، مشيرا إلى أن تأخر إنجاز بعض المعالجات مرتبط بتوفر المواد الخام الأساسية وفق المواصفات والمقاييس.



ولفت إلى قرب الانتهاء من معالجة جميع الثغرات التي ظهرت في المناطق الساخنة لا سيما الشوارع الرئيسية وذات الكثافة المرورية خلال اليومين المقبلين.



وأكد الكوفحي ضرورة إعادة إصلاح معظم الشوارع التي ظهرت فيها عيوب إنشائية خلال المنخفض الجوي الأخير كشوارع (حوارة- الصريح) وعدد من الشوارع في لواء بني عبيد ومناطق البلدية المختلفة.