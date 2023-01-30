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الإثنين، 30-01-2023 04:51 م

جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي

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الوكيل الإخباري - نظمت مديرية شباب محافظة إربد، وبالتعاون مع الحاكمية الإدارية في لواء بني كنانة اليوم الاثنين ، جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي.

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وأكد متصرف اللواء عبدالرحمن الربابعة، أهمية العمل التطوعي، وإشراك الشباب في عملية التسجيل بالمبادرات التطوعية، مبينا أن من أهم أهداف الجائزة تعزيز ثقافة التطوع لدى الشباب، وتقدير جهود الأفراد والجماعات والمؤسسات المشاركة في العمل التطوعي. ‏


كما عرض مندوبا مديرية شباب إربد خالد أبو زيد وأحمد الهزايمة ، رؤية الجائزة والمبادئ العامة التي تحكمها، والتي تركز على العطاء والريادة والابتكار.


وأشارا إلى فئات الجائزة التي تتنوع بين المجالات الاجتماعية والصحية والرياضية والفنية، وضمن الأعمال الفردية والجماعية والمؤسسية، إضافة للحديث عن أهم شروط التقدم للجائزة ومعاييرها. ‏


‏ودعا المتحدثان جميع الشباب والمؤسسات المحلية إلى التقدم للجائزة كمؤسسات وأفراد، أو فرق أو مجموعات، ليتسنى للجميع المبادرة في الأعمال التطوعية.

 




 

 


 

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