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السبت، 28-01-2023 01:54 م

فصل الكهرباء عن بعض مناطق الشمال الأحد - أسماء

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في الشمال غداً الأحد، لغايات الصيانة وتحسين جودة الخدمات.

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وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج للتيار الكهربائي سيشمل في محافظة اربد، منطقة حبكا / وسط البلد التي يتوقع امتداده من الساعة التاسعة والنصف صباحاً ولغاية الثانية ظهراً.


وأشارت إلى أن الفصل بمحافظة المفرق سيشمل مناطق: فاع والخناصري والحرش والمجاورين لبلدية الباسلية، وسيكون من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الرابعة عصراً، فيما سيكون بمنطقة الخالدية / حي السهل، من الساعة التاسعة والنصف صباحاً ولغاية الثالثة عصراً.


كما سيشمل الفصل المبرمج بمحافظة عجلون مناطق الحي الشمالي/ طريق كفرنجة وشارع مكة المكرمة وغرب قلعة الربض، من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الرابعة عصراً.

 




 

 


 

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