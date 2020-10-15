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الخميس، 15-10-2020 02:26 م

بلدية إربد تزيل دعايات انتخابية مخالفة

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الوكيل الإخباري- وجهت بلدية إربد الكبرى، اليوم الخميس،  كتابا رسميا للهيئة المستقلة للانتخاب لاتخاذ المقتضى القانوني بحق عدد من مظاهر الدعاية الانتخابية المخالفة.

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وأكد الناطق الاعلامي للبلدية رداد التل ان البلدية تزيل مظاهر الدعاية المخالفة في عدد من شوارع اربد والميادين والتي بدأت منذ يومين اسفرت عن ازالة صور ويافطات وملصقات مخالفة تم اتلافها بعد عمل ضبوطات بحق أصحابها ورفعها للهيئة المستقلة للانتخاب.


وبين ان بعض مظاهر الدعاية غطت اشارات ضوئية مهمة في شوارع حيوية بإربد كما هو الحال في تقاطع شارع الهاشمي وشارع حكما ودوار القبة ودوار الثقافة.

 


وأشار الى ان التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية وتعديلاتها والتي عممتها الهيئة المستقلة تمنع إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي أو وضعه على الجدران وأعمدة الهاتف والكهرباء والشواخص المرورية والأملاك العامة أو وضعها بطريقة تضر بالسلامة العامة.

 


 




 

 


 

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