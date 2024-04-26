الجمعة 26-04-2024
الوكيل الاخباري
 

عاجل فيديو- انقلاب مركبة وزير الأمن القومي الاسرائيلي بن غفير

انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان

"عداءو الأمن العام" يسيطرون على المراكز الاولى في ألتراماراثون البحر الميت

فيديو - الاحتلال يطلق النار على منفذ عملية الرملة التي تسببت باصابة مستوطنة

احذر الكميات الزائدة من البطيخ اذا كنت تعاني من هذا المرض

انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات الوطنية في الهند

المفوضية الأوروبية: تخصيص مبلغ إضافي لدعم الفلسطينيين المتضررين من الحرب

بلينكن: نحاول إنهاء الصراع في الشرق الأوسط سريعا

قصف وغارات إسرائيلية تدمّر عشرات المنازل جنوبي لبنان

بعد أن استخرجت من رحم أمها المتوفاة .. استشهاد الطفلة صابرين في غزة

الجمعة، 26-04-2024 04:30 م

بعد أن استخرجت من رحم أمها المتوفاة .. استشهاد الطفلة صابرين في غزة

1-1707972-1714129018


الوكيل الإخباري- استشهدت طفلة تم إنقاذها من رحم أمها التي استشهدت جراء إصابتها بقصف إسرائيلي استهدف منزلها جنوب قطاع غزة قبل أيام.

وأجرى الأطباء عملية قيصرية طارئة لإنقاذ صابرين السكني بعد إصابة والدتها، التي كانت حامل في شهرها السابع والنصف، بجروح قاتلة في الغارة يوم السبت.

اضافة اعلان


وبعد إنعاشها في مستشفى رفح، كان يعتقد في البداية أن الطفلة في حالة مستقرة، لكن الطفلة استشهدت يوم أمس الخميس.


ودفنت الطفلة بجوار والدتها التي سميت باسمها. وقد استشهد في الغارة أيضا الزوج شكري وابنتهما ملك البالغة من العمر ثلاث سنوات.


وبحسب ما ورد كانت الأسرة نائمة وقت الغارة التي استهدفت منزل العائلة قبل منتصف الليل بقليل.


وتسلط هذه القصة الضوء على الخسائر البشرية المأساوية الناجمة عن الحرب الدائرة في غزة منذ 7 اكتوبر 


وكانت صابرين من بين 18 طفلا استشهدوا في غارتين جويتين في رفح في نهاية الأسبوع، مع تصعيد الجيش الإسرائيلي هجومه قبل الهجوم المقرر على المنطقة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
111

عاجل فيديو- انقلاب مركبة وزير الأمن القومي الاسرائيلي بن غفير

111

فيديو - الاحتلال يطلق النار على منفذ عملية الرملة التي تسببت باصابة مستوطنة

1714139318706

المفوضية الأوروبية: تخصيص مبلغ إضافي لدعم الفلسطينيين المتضررين من الحرب

4_news_1697981136

بلينكن: نحاول إنهاء الصراع في الشرق الأوسط سريعا

b507b23d0de0355af7bb6e90025d64fb

45 ألفا أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

LihgC

ارتفاع عدد شهداء غزة الى 34356 منذ 7 اكتوبر

أخبار متعلقة
LihgC

ارتفاع عدد شهداء غزة الى 34356 منذ 7 اكتوبر

Untitled.png-d7b2e10a-54f0-4b0b-833f-c110cf5b87a6

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على رفح

885011-627748365

انتشال 51 جثمانا جديدا من المقبرة الجماعية بمجمع ناصر الطبي

619087

تطورات اليوم الـ 201 للعدوان الهمجي المستمر على غزة

اخر

شهداء وجرحى في غارة على سوق بمدينة غزة

main_image65e5c4afe6f82

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الاسرائيلي على غزة الى 33091 شهيداً