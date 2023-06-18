بلدية اربد تضع شروطاً لحظائر الاضاحي وتحدد 13 موقعاً للبيع - أسماء

الوكيل الإخباري -

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قال رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي إن البلدية قامت بعمل تقييم للتجربة السابقة المتعلقة بتحديد أماكن بيع الأضاحي، وقامت اللجنة المختصة بهذا الأمر بإعادة النظر في اختياراتها السابقة ضمن ثلاثة محاور رئيسية وهي: (وجود بيئة صحية مناسبة، عدم إغلاق الطرقات، عدم الإضرار بالبيئة المحيطة خاصة المناطق السكنية)وبين الكوفحي لـ " الوكيل الإخباري" أن الأولوية ستكون لأصحاب الملاحم ضمن حدود بلدية اربد الكبرى.وأضاف أن الواقع بين أنه لا يمكن اختيار أماكن بعيدة جداً تسبب المشقة للسكان بالوصول إليها، وتم اختيار مواقع تتوافق إلى حد كبير مع رؤية البلدية التي تهدف للحفاظ على المناخ الإيجابي العام في موضوع البيئة، وتيسر على المواطنين الوصول لأماكن التسوق الخاصة بالأضاحيوأعلنت البلدية صباح اليوم المواقع التي حددتها لبيع الأضاحي والتي سيتم السماح بوضع الحظائر بها قبل حلول العيد بثلاث أيام،.ويتوجب على من يرغب بوضع حظيرة مراجعة دائرة الشؤون الصحية في البلدية لدفع الرسوم القانونية، وتحديد الموقع من قبل البلدية.وتالياً المواقع التي حددتها البلدية:المدينة الصناعية قطعة أرض بمساحة 17 دونم شرق مخازن عرفات موسىشارع البتراء – التقاء شارع البتراء مع شارع الشهيد وصفي التلشارع البتراء – قطعة أرض على طريق جامعة العلوم والتكنولوجيا – شرق جنوب حدائق الملك عبد الله.الصريح – بجانب مبنى البلديةالصريح – منطقة المسرب – شرق قسم الترخيص.النعيمة – بداية الشارع المؤدي من جسر النعيمة باتجاه المنطقة.مدينة الشاحناتحوارة – خلف الملاحمايدون – قطعة ارض بجانب ملحمة نقاوةالحصن – مقابل هابي لاندطريق المزارعساحة مبدىسوق الحلال – شرق إشارة بردى ولغاية مدينة الشاحنات