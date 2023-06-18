الأحد 18-06-2023
الوكيل الاخباري

"قراصنة وضحايا".. 17 ألف جريمة الكترونية أمام القضاء منذ 2019 أحدثها الشعوذة الرقمية

تشكيل لجنة وزارية لمجلس بلدي بني عبيد - أسماء

3760 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم

الإدارة المحلية تُحدد شروطاً لأماكن بيع وذبح الأضاحي في المحافظات

بلدية اربد تضع شروطاً لحظائر الاضاحي وتحدد 13 موقعاً للبيع - أسماء

التعليم العالي يعلن صرف مستحقات المنح والقروض للعام الجامعي 2022-2023

شكاوى من تعطل النظام الإلكتروني لتصاريح العمل والوزارة ترد

بلدية المفرق تعفي مربي وتجار المواشي من رسوم خدمات الحظائر

الأرصاد: الانقلاب الصيفي وبداية فصل الصيف فلكياً الأربعاء القادم

الأمانة: صرف دعم المحروقات للنقل العام خلال الشهر الحالي

الأحد، 18-06-2023 01:30 م

بلدية اربد تضع شروطاً لحظائر الاضاحي وتحدد 13 موقعاً للبيع - أسماء

62cd508725aa2


الوكيل الإخباري - قال رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي إن البلدية قامت بعمل تقييم للتجربة السابقة المتعلقة بتحديد أماكن بيع الأضاحي، وقامت اللجنة المختصة بهذا الأمر بإعادة النظر في اختياراتها السابقة ضمن ثلاثة محاور رئيسية وهي: (وجود بيئة صحية مناسبة، عدم إغلاق الطرقات، عدم الإضرار بالبيئة المحيطة خاصة المناطق السكنية)اضافة اعلان


وبين الكوفحي لـ " الوكيل الإخباري" أن الأولوية ستكون لأصحاب الملاحم ضمن حدود بلدية اربد الكبرى.

وأضاف أن الواقع بين أنه لا يمكن اختيار أماكن بعيدة جداً تسبب المشقة للسكان بالوصول إليها، وتم اختيار مواقع تتوافق إلى حد كبير مع رؤية البلدية التي تهدف للحفاظ على المناخ الإيجابي العام في موضوع البيئة، وتيسر على المواطنين الوصول لأماكن التسوق الخاصة بالأضاحي

وأعلنت البلدية صباح اليوم المواقع التي حددتها لبيع الأضاحي والتي سيتم السماح بوضع الحظائر بها قبل حلول العيد بثلاث أيام،.

ويتوجب على من يرغب بوضع حظيرة مراجعة دائرة الشؤون الصحية في البلدية لدفع الرسوم القانونية، وتحديد الموقع من قبل البلدية.

وتالياً المواقع التي حددتها البلدية: 

المدينة الصناعية قطعة أرض بمساحة 17 دونم شرق مخازن عرفات موسى
شارع البتراء – التقاء شارع البتراء مع شارع الشهيد وصفي التل 
شارع البتراء – قطعة أرض على طريق جامعة العلوم والتكنولوجيا – شرق جنوب حدائق الملك عبد الله.
الصريح – بجانب مبنى البلدية 
الصريح – منطقة المسرب – شرق قسم الترخيص.
النعيمة – بداية الشارع المؤدي من جسر النعيمة باتجاه المنطقة.
مدينة الشاحنات 
حوارة – خلف الملاحم 
ايدون – قطعة ارض بجانب ملحمة نقاوة 
الحصن – مقابل هابي لاند 
طريق المزارع 
ساحة مبدى
سوق الحلال – شرق إشارة بردى ولغاية مدينة الشاحنات

 




 

 


 

إقرأ ايضا
مفهوم_طلاق_الشقاق

"قراصنة وضحايا".. 17 ألف جريمة الكترونية أمام القضاء منذ 2019 أحدثها الشعوذة الرقمية

17240115_1822553047999740_905768006929711290_o

تشكيل لجنة وزارية لمجلس بلدي بني عبيد - أسماء

1687081391691

3760 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم

3 (21)

صور وفيديو - ميرال اردنية من متلازمة داون تُبدع بتطريز الخرز على الملابس والمشغولات اليدوية

44

الإدارة المحلية تُحدد شروطاً لأماكن بيع وذبح الأضاحي في المحافظات

main_image638c795deb047

التعليم العالي يعلن صرف مستحقات المنح والقروض للعام الجامعي 2022-2023

أخبار متعلقة
file

وفاة شابين اختناقا داخل بئر بالكورة

5202327194210741363360

إربد تنجز تحضيراتها لاحتفالها الرئيس بزفاف ولي العهد

e

لقاء تعريفي بالمنصة الأردنية للتصدير بصناعة إربد

5202322144311212980374

فصل للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد غدا - اسماء

www

مدرسة حقلية لمزارعي اللوز بلواء الوسطية

523

مدرسة حقلية لمزارعي اللوز بلواء الوسطية