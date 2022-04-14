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الخميس، 14-04-2022 01:24 ص

بلدية الرصيفة تنظم أسبوع رمضان الثقافي

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الوكيل الاخباري - انطلقت الاربعاء فعاليات اسبوع رمضان الثقافي الذي تنظمه بلدية الرصيفة بالتعاون مع الهيئات الثقافية في لواء الرصيفة وتحت رعاية متصرف اللواء، محي الدين العدوان في حديقة الملك عبدالله الثاني.

وتستمر فعاليات الاسبوع، حتى الاثنين المقبل، فيما يشتمل على فقرات منوعة من الامسيات الشعرية والادبية ومسرح الدمى للاطفال ومعارض للفن التشكيلي، بالاضافة لبازار خيري للاسر المنتجة وفرق فنية منوعة .

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