العمل توضح حول دوام القطاع الخاص في رمضان

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

أوضح الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود أن بلاغ رئاسة الوزراء الذي نص على تحديد ساعات الدوام خلال شهر رمضان من السَّاعة العاشرة صباحاً وحتَّى الثالثة بعد الظُّهر لن يشمل القطاع الخاص .

اضافة اعلان



وأضاف الزيود اليوم الأحد في حديث لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد ساعات الدوام خلال شهر رمضان للقطاع الخاص متروك للأنظمة الخاصة بالشركة .



وكانت نقابة العاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة طالبت أن يأخذ أصحاب العمل بالقطاع الخاص طبيعة الشهر الفضيل وخصوصيته بعين الاعتبار عند الترتيب لدوام رمضان وإعطاء العمال الوقت الكافي لأداء الشعائر الدينية والقدوم إلى العمل والعودة منه، داعية إلى احترام الحقوق العمالية والتعامل معها بمسؤولية أخلاقية من قبل أصحاب العمل في الشهر الفضيل.

