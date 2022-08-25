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الخميس، 25-08-2022 01:30 م

بلدية الزرقاء: تعديل أوضاع عمال وطن جرى وفق القانون

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني، أن البلدية لم تخالف الأنظمة والقوانين بشأن تعديل أوضاع عدد من عمال الوطن الجامعيين لحصولهم على موافقات رسمية من وزارة الإدارة المحلية لتعديل أوضاعهم.

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وقال تعليقا على تصريحات رئيس الفريق المكلف بمراجعة استيضاحات ديوان المحاسبة؛ وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي بخصوص تحويل ملف تعديل أوضاع عمال وطن إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، إن عاملين اثنين تقدما باستدعاءات في عام 2019 طلبا فيها تثبيتهما وتعديل أوضاعهما الوظيفية لحصولهم على شهادة البكالوريوس، وخاطبت البلدية وزارة الإدارة المحلية رسميا، والتي وافقت على تعديل أوضاعهما وتثبيتهما.


وأضاف المومني في بيان اليوم الخميس، أنه بعد موافقة وزارة الإدارة المحلية على تعديل أوضاع الموظفين، طالب خمسة عمال بتعديل أوضاعهم وتثبيتهم أسوة بزملائهم لحصولهم على درجة البكالوريوس، وجاءت الموافقة بعد مخاطبة الوزارة بكتاب رسمي على إحداث شواغر لثلاثة منهم، وتعديل أوضاعهم وتأجيل النظر بالموظفين الآخرين.


وبين أن بلدية الزرقاء تعمل تحت مظلة وزارة الإدارة المحلية، وجميع الإجراءات ترفع للوزارة لاتخاذ القرار المناسب إما بالمصادقة عليها أو عدم الموافقة.

 




 

 


 

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