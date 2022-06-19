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الأحد، 19-06-2022 07:59 م

بلدية الطفيلة الكبرى تعيد تشغيل مصنع حاويات النفايات

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الوكيل الاخباري - أعادت بلدية الطفيلة الكبرى، تشغيل مصنع حاويات النفايات، بعد قيام وزارة الإدارة المحلية بتوفير المخصصات المالية لشراء المواد الأولية اللازمة لعمليات التصنيع، والبالغة قيمتها 150 ألف دينار .

وقال رئيس البلدية الدكتور حازم العدينات في تصريح صحفي، اليوم الأحد، ان إعادة تشغيل المصنع بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 300 حاوية شهريا سيسهم في توفير مصادر دخل جديدة للبلدية، بعد أن توقف المصنع عن عمليات الإنتاج لسنتين، في وقت جهزت فيه كوادر البلدية الفنية الدفعة الأولى من حاويات النظافة التي سيجري توزيعها على مناطق البلدية الخمس ،فضلا عن بيع كميات أخرى منتجة على بلديات المملكة في المراحل الأخرى .

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