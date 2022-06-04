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السبت، 04-06-2022 04:19 م

بلدية الطفيلة تخصص 110 دونمات لإقامة مكب للأنقاض

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الوكيل الإخباري - خصصت بلدية الطفيلة الكبرى، أرضا على الطريق الدائري مساحتها نحو 110 دونمات لتكون مكبا للتخلص من الأنقاض والأتربة والطمم.

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وقال رئيس بلدية الطفيلة الدكتور حازم العدينات في تصريح صحفي، اليوم السبت، إن البلدية خصصت موقعا جديدا لتجميع الأتربة والطمم وبقايا الأبنية، في وقت تتواصل فيه الجهود لإغلاق بؤر بيئية تلقى فيها أنواع من الأتربة والطمم، عبر وضع سواتر ترابية، وحواجز إسمنتية.


وبين أن هذا الموقع غير مخصص للنفايات الصلبة مثل الأخشاب والخردوات ومخلفات الدواجن والحيوانات النافقة، مبينا أن هذه النفايات تجمع وتنقل إلى مكب في جرف الدراويش.


 




 

 


 

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