ختام أعمال مؤتمر التربية وتكنولوجيا التعليم بالطفيلة

الوكيل الاخباري - اختتمت أعمال المؤتمر الدولي الثالث عشر في التربية وتكنولوجيا التعليم، تحت شعار(التربويون قادة التغيير) الذي نظمته كلية العلوم التربوية في جامعة الطفيلة التقنية ، بالتعاون مع جامعة بريدج ووتر الأميركية، وجامعة سيدي محمد بن عبد الله المغربية.



وبحسب عميد كلية العلوم التربوية الدكتور خالد السعودي فقد خلص المؤتمر الذي أقيم في جامعة سيدي محمد بن عبد الله في المغرب على مدار يومين ، بمشاركة واسعة وجادة من باحثين أجلاء من دول صديقة وشقيقة إلى جملة من التوصيات والمقترحات العلمية والعملية الرامية إلى توظيف التكنولوجيا في تصميم المناهج التعليمية وإدارة التعلم والتعليم .

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