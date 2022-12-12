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الإثنين، 12-12-2022 12:27 م

بلدية الظليل تقترح إنشاء محطة لإنتاج الغاز الحيوي من معالجة السماد العضوي

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الوكيل الاخباري- يعد موضوع التلوث البيئي في منطقة الظليل والمناطق المحيطة بها والناجم عن مخلفات مزارع الأبقار وتراكم الحيوانات النافقة من هذه المزارع بالإضافة إلى المخلفات العضوية الأخرى، من المواضيع المؤرقة في الظليل والزرقاء لما يخلفه من التلوث البيئي والبصري الذي يؤثر على سكان المنطقة والمياه الجوفية.

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وقدمت بلدية الظليل مقترحا لإنشاء محطة لإنتاج الغاز الحيوي من خلال معالجة السماد العضوي وإنتاج الغاز الحيوي (بيو غاز) لحل مشكلة الطرح العشوائي للزبل "مخلفات الروث الحيواني" كوسيلة مثلى لمنع تطور هذا التلوث من أن يصبح كارثة بيئية يصعب السيطرة عليها لاحقا.


وقال رئيس البلدية المحامي نضال العوضات، خلال لقاء صحفي، إن كمية المخلفات اليومية الناتجة عن مزارع الأبقار والأغنام والدواجن تزيد على 400 طن يوميا، الأمر الذي يشكل عبئا كبيرا على البلدية وإرهاقا للموازنة بسبب كلفة الوقود، وصيانة الآليات، عدا عن تسرب الروث مع الأمطار إلى المياه الجوفية مما يلوثها.


واكد أن المنطقة تقع على حوض مائي الظليل، مبينا أن المنطقة تواجه مشكلة تملح مياه الزراعة بشكل كبير.


وأوضح أن الروث يتفاعل على وجه الأرض مما ينتج عن تحلله غازات الميثان والأمونيا وثاني أكسيد الكربون والكبريت، إذ تنبعث هذه الغازات لتلوث الهواء وتؤثر على طبقة الأوزون، ما يزيد من الاحتباس الحراري والتغير المناخي.


وتابع أن الروث الحيواني غير المعالج يشكل بيئة خصبة لحياة الحشرات، حيث أن الحشرات تتغذى على هذا الروث ما يؤدي إلى تكاثر الذباب والبعوض المسبب للعديد من الأمراض مثل الملاريا.

 




 

 


 

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