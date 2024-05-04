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السبت، 04-05-2024 07:00 ص

حماس: عازمون على إنضاج اتفاق وقف إطلاق النار خلال مباحثات القاهرة

حماس


الوكيل الاخباري - نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن وفدا من الحركة سيزور القاهرة اليوم السبت، وسط توقعات بأن الحركة ستبعث برد كتابي على مقترح إسرائيلي بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى المحتجزين في غزة.

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يأتي ذلك في حين نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين أن الرئيس جو بايدن يشارك شخصيا في جهود مكثفة للتوصل إلى صفقة تبادل ووقف إطلاق النار بغزة، ويَعتبر التوصل لصفقة جديدة "عنصرا حاسما ضمن إستراتيجية أوسع داخليا وخارجيا".


وقالت حماس -في بيان لها- إن وفدا من الحركة سيتوجه إلى القاهرة السبت لاستكمال المباحثات في ضوء الاتصالات الأخيرة مع الوسطاء في مصر وقطر، مؤكدة على "الروح الإيجابية" التي تعاملت بها عند دراسة مقترح وقف إطلاق النار الأخير.


وأكدت أنها وقوى المقاومة "عازمون على إنضاج الاتفاق بما يحقق وقف العدوان وانسحاب الاحتلال وعودة النازحين".


وكانت قناة القاهرة الإخبارية (المقربة من الحكومة)، قد ذكرت في وقت سابق -نقلا عن مصدر رفيع المستوى- أن مصر ستستقبل وفد حماس غدا لبحث تطورات محادثات اتفاق التبادل.


ويقول وسطاء إنهم يترقبون رد حماس على أحدث نسخة من مقترح لاتفاق يشمل وقفا لإطلاق النار والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.


 




 

 


 

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