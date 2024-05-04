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السبت، 04-05-2024 06:45 ص

طلاب بجامعة برينستون الأميركية يضربون عن الطعام تضامنا مع غزة

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الوكيل الاخباري - بدأت مجموعة من الطلاب في جامعة برينستون الأميركية إضرابا عن الطعام، تضامنا مع المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي مستمر منذ 7 أشهر.

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جاء ذلك في بيان صحفي أدلى به الجمعة أعضاء مخيم التضامن مع فلسطين في الجامعة.


وقال البيان إن الطلاب بدؤوا إضرابا عن الطعام تضامنا مع الفلسطينيين في غزة الذين يئنون تحت الحصار الإسرائيلي المستمر، وأوضح أن قرار الإضراب يأتي ردا على رفض الإدارة الأميركية تلبية مطالبهم بسحب دعمها لإسرائيل.


وذكر أن معطيات الأمم المتحدة تظهر أن غزة تحتضن العدد الأكبر من الأشخاص الذين يواجهون مجاعة بمستوى كارثي، وأن العشرات في غزة اضطروا إلى استخدام علف الحيوانات دقيقا لصنع الخبز والإفطار خلال شهر رمضان.


 




 

 


 

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