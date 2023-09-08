الجمعة 08-09-2023
الوكيل الاخباري

بلدية الظليل تنفذ حملة نظافة شاملة لتجميل القضاء والحفاظ على البيئة

الأمن في كركوك يُلقي القبض على شخصين ظهرا في مقطع مصور لحرق العلم العراقي

هبوط اضطراري لطائرة الملكية الأردنية بهدف إنقاذ حياة مسافر

الأمن يحذر من مخالفة قاتلة.. وهذه غرامتها!

اعلان حكومي هام لطلبة الجامعات

تعاني من آلام أسفل الظهر والقدمين معًا؟- إليك السبب

أدوات منزلية يمكن أن تبطئ شبكة واي فاي!

كيف تؤثر أمراض القلب على العين؟

خبيرة تغذية تحذر هذه الفئة من تناول الليمون

مسؤول أمني سابق: مخالفات السير ستنخفض من 30-40% في الاردن

الجمعة، 08-09-2023 12:11 ص

بلدية الظليل تنفذ حملة نظافة شاملة لتجميل القضاء والحفاظ على البيئة

64fa3257817b3


الوكيل الاخباري- نفذت بلدية الظليل سلسلة من حملات النظافة بالتعاون مع مكتب بيئة الظليل، وشملت مختلف المناطق التابعة للبلدية، خاصة المدينة الصناعية والشوارع الرئيسية والمناطق الحيوية.اضافة اعلان


وقال رئيس بلدية الظليل المحامي نضال العوضات، إن الحملة استمرت 5 أيام، وشارك فيها 70 عاملاً من كوادر البلدية، حيث تم استخدام آليات وقلابات وجرافات وضاغطات البلدية لتنفيذ هذه الحملات.

وأكد العوضات، استمرار مثل هذه الحملات، خاصة بالمناطق الحيوية والصناعية والشوارع الرئيسية، للمحافظة على نظافة المناطق التابعة لها والحد من التلوث البيئي، وتحسين المنظر البصري لقاطني قضاء الظليل الذي يحتوي 80% من الثروة الحيوانية في الأردن، إلى جانب المدينة الصناعية التي تضم صناعات حيوية تشكل رافداً للاقتصاد الوطني.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64fa257061d3f

هبوط اضطراري لطائرة الملكية الأردنية بهدف إنقاذ حياة مسافر

357825_5_1673686334

الأمن يحذر من مخالفة قاتلة.. وهذه غرامتها!

798636-1218902719

اعلان حكومي هام لطلبة الجامعات

11

مسؤول أمني سابق: مخالفات السير ستنخفض من 30-40% في الاردن

8202311184158198528189

تشكيلات أكاديمية في جامعة آل البيت - أسماء

مشهد-عام-لمدينة-الرصيفة-بمحافظة-الزرقاء-أرشيفية

محافظ الزرقاء يفتتح مكتب خدمات منطقة الطافح