بلدية القادسية تنفذ مشروعات استثمارية وخدمية ضمن موازنة العام الحالي

الوكيل الإخباري - قال رئيس بلدية القادسية بمحافظة الطفيلة علي النعانعة، إن جملة من المشروعات الاستثمارية والخدمية سيتم تنفيذها ضمن موازنة العام الحالي، ومن أبرزها إقامة مبنى جديد للبلدية بكلفة تصل إلى نحو مليون دينار، واستكمال العمل في مشروع توسعة متنزه البلدية على مساحة 8 دونمات.

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وأضاف النعانعة بتصريح صحفي، أن البلدية أعدت خطة لتنفيذ مشروعات عديدة في منطقة القادسية بهدف تحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين واقع البنى التحتية للطرق الرئيسية والفرعية في البلدة التي يقطنها نحو 15 ألف نسمة، على مساحة تنظيمية تصل إلى نحو 8 كم مربع.



وبين النعانعة، أن بلدية القادسية كغيرها من البلديات تعاني من قلة الموارد، حيث تحتاج إلى مبالغ مالية لتنفيذ مشروعات حيوية، وخاصة أن رواتب العاملين والموظفين في البلدية تستنفذ نحو 40 بالمئة من الموازنة بكلفة تصل إلى نحو 388 ألف دينار سنويا، مشيراً إلى أنه تم مخاطبة وزارة الإدارة المحلية لزيادة دعم المحروقات البالغ نحو577 ألف دينار .



وأشار إلى أن البلدية بحاجة إلى زيادة المخصصات المالية بغية صيانة الطرق التي تشهد تصدعات وتشققات جراء تراكم الثلوج وما يرافقها من عمليات قشط للسطح الإسفلتي، وتعرضها للانجراف المتكرر ما يضطر البلدية إلى إعادة تأهيلها وتعبيدها باستمرار، خاصة أن القادسية لها طبيعتها الجغرافية الصعبة بقسوة الشتاء نتيجة ارتفاعها عن سطح البحر لأكثر من 1650 مترا.



وأضاف، أن البلدية تمكنت من الحصول على دعم مالي بقيمة 172 ألف دينار لدعم الموازنة المقبلة في العام الحالي 2023، التي يتوقع أن تبلغ نحو 3.619 مليون دينار بعد أن تم إضافة 704 آلاف دينار للموازنة من قبل الوزارة، وبعجز مالي يقدر بنحو مليون و468 ألف دينار، مثلما تم شطب نحو 235 ألف دينار من قبل وزارة الإدارة المحلية بدل فاتورة إنارة الشوارع.