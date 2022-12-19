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الإثنين، 19-12-2022 02:03 م

تفاصيل دفن وعزاء الشهيد العريف إبراهيم الشقارين

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الوكيل الإخباري - نعت مديرية الأمن العام الشهيد العريف إبراهيم عاطف الشقارين الذي ارتقى في سبيل الوطن برصاص الغدر والإرهاب.

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واستشهد العريف الشقارين، اليوم الاثنين، خلال مداهمة مشتبه به بمقتل الشهيد العقيد عبدالرزاق الدلابيح الذي ارتقى هو الآخر شهيدا قبل أيام في محافظة معان.


وستقام صلاة الجنازة على الشهيد الشقارين بعد صلاة العصر من مسجد العيص الكبير/ منطقة أبو بنا / الطفيلة إلى مقبرة مجادل/ العيص، حيث تقبل التعازي في منطقة أبو بنا / الطفيلة.


والشقارين متزوج منذ ما يزيد على عام.


ونعى مقربون من الشقارين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بكلمات مؤثرة أشادوا فيها بمناقب الشهيد.

 




 

 


 

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