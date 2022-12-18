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الأحد، 18-12-2022 04:07 م

مجلس محافظة العقبة يناقش خطة عمله للعام المقبل

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الوكيل الإخباري - ناقش مجلس محافظة العقبة، اليوم الأحد، خطة عمله للعام المقبل، كما بحث آلية إنجاز المشاريع قيد التنفيذ والمشاريع المتعثرة في مختلف القطاعات في محافظة العقبة.

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وأكد رئيس المجلس عماد عمرو، خلال ترؤسه الجلسة الأخيرة للمجلس للعام الحالي، أهمية تسهيل عمل مجالس المحافظات، ومنح المدراء التنفيذيين في المحافظة صلاحيات تمكنهم من تسريع تنفيذ المشاريع المقترحة وإدراجها ضمن الموازنات المالية السنوية.


وقال إن نسبة تعثر المشاريع قيد التنفيذ خلال العام الحالي بلغت 45.67 بالمئة، مبينا أن المجلس يسعى إلى إيجاد آلية للتعاون مع الجهات التنفيذية لإنجار المشاريع ذات الأولوية خاصة في المناطق النائية من المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فيها.


وأشار عمرو إلى أن الجهات المعنية بتنفيذ المشاريع المدرجة على الموازنة رفضت مناقلات طلبها المجلس وهي تخصيص 20 ألف دينار لاستحداث بند لشراء خدمات عمال في موازنة عام 2023، والموافقة على إجراء مناقلتين الأولى بقيمة 50 ألفا والثانية بقيمة 75 ألف دينار من مشروع إنشاء مراكز ومعسكرات شبابية إلى مشروعات إنشاء وتأهيل وصيانة المدن والمجمعات والملاعب الرياضية.


وطالب أعضاء المجلس، من جهتهم، بضرورة استحداث تخصص "إدارة أمن الغوص" بجامعة العقبة للتكنولوجيا، وتدوير الموازنة السنوية للمشاريع، وتفويض الصلاحيات للمدراء التنفيذين لتسهيل عمل المجلس، ومعرفة نسبة الإنفاق على المشاريع قيد التنفيذ.

 




 

 


 

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