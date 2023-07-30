بلدية الكرك تطلق خدماتها الالكترونية - رابط

الوكيل الإخباري -
اطلقت بلدية الكرك الكبرى بالتعاون مع مشروع الوكالة الألمانية GIZ حملة توعوية بخصوص التحول الإلكتروني للخدمات بالبلديات لعدد من الجهات والمنظمات والجمعيات وغرفة تجارة الكرك.اضافة اعلان
وتأتي هذه الخطوة لتدريب وتشجيع المواطنين للتقدم على هذه الخدمات إلكترونيا والتي تم اطلاقها سابقا بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي ووزارة الإدارة المحلية.
ودعت البلدية المواطنين الدخول للرابط الموجود اسفل الخبر والتقدم لهذه الخدمات دون الحاجة للحضور الى مبنى البلدية تسهيلا على المواطنين وتوفير للوقت والجهد.
وتاليا رابط صفحة الخدمات الالكترونية : انقر هنا