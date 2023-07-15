ضبط أب اعتدى على طفله وعرضه للحروق في الكرك

الوكيل الإخباري - ضبطت الأجهزة الأمنية اليوم السبت، أب اعتدى على طفله ذي الـ8 سنوات وعرضه للحروق، في محافظة الكرك وفق ما أفاد به مصدر أمني.

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وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إنه أسعف أمس الجمعة إلى مستشفى الكرك الحكومي طفل يبلغ من العمر 8 سنوات إثر تعرضة للحرق والاعتداء حيث تم تحويله إلى مستشفى البشير الحكومي وبعد فتح تحقيق موسع من قبل الأجهزة الأمنية تبين بأن الطفل تم الاعتداء عليه بفعل فاعل.

وأضاف أنه تم جرى ضبط والد الطفل وتحويله إلى القضاء للوقوف على أسباب الحادثة واتخاذ المقتضى القانوني بحقه.