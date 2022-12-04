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الأحد، 04-12-2022 11:02 م

بلدية الكرك تفتتح مهرجان الكتاب

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الوكيل الاخباري - افتتحت بلدية الكرك الكبرى اليوم الأحد، في مجمع الشهيد هزاع المجالي التنموي فعاليات مهرجان الكتاب بمشاركة عدد من المهتمين بالشأن الثقافي من المحافظة.

وقالت نائب رئيس البلدية عبلة المجالي خلال رعايتها افتتاح المهرجان الذي يستمر لمدة أسبوع، إن مثل هذه المهرجانات الثقافية تسهم في التشجيع على القراءة وتنشيط الحركة الثقافية في المحافظة، مشيرة إلى أن المعرض يحتوي على العديد من الموضوعات الثقافية والدينية والتاريخية والطبية والهندسية والتربوية والقانونية،إضافة إلى روايات في اللغتين العربية والإنجليزية وقصص الأطفال ووسائل تعليمية.

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