إربد :جمعية الدار للثقافة والفنون تنظم معرضا بعنوان الفن ثقافة وتاريخ الشعوب

الوكيل الاخباري - نظمت جمعية الدار للثقافة والفنون/ الدار آرت جاليري في مركز إربد الثقافي اليوم الثلاثاء، معرضا دوليا بعنوان "الفن ثقافة وتاريخ الشعوب"، وذلك بمشاركة نخبة من الفنانين التشكيليين الأردنيين والعرب.



وقال مشرف المعرض الفنان محمد الهزايمة إن المعرض يهدف إلى إثراء المعرفة التشكيلية لدى الفنانين، كما يعمل على إبراز دور الفنان الأردني والعربي في الفن التشكيلي، ويعمل على خلق بيئة مناسبة للفنانين العرب للاحتفاء بهم وتكريمهم، إضافة إلى إثراء المعرفة المرتبطة بالفن التشكيلي، والعمل على توثيق المرحلة الحالية التي يمر بها الفن التشكيلي العربي.

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