افتتاح مهرجان القراءة للجميع بالزرقاء

الوكيل الاخباري - افتتح محافظ الزرقاء، حسن الجبور، في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء، اليوم الأحد،مهرجان القراءة للجميع "مكتبة الأسرة الأردنية" في دورته الـ 16، بحضور مدير الثقافة أيمن عرار وجمع من الكتاب وأهالي الزرقاء.



وبين الجبور، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذا المشروع الذي تنفذه وزارة الثقافة منذ عام 2007 يعتبر مشروعا حيويا يحفز الكبار والأطفال على القراءة والاطلاع على العلوم المختلفة، سواء كانت أدبية أو علمية أو تاريخية، لتكون المكتبة جزءا أساسيا من مكونات الأسرة في ظل تراجع القراءة.

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