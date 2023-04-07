بلدية المفرق الكبرى ترفد مكتبة الناشئين بأجهزة حديثة ومتطورة لدعم روادها

الوكيل الاخباري - رفدت بلدية المفرق الكبرى مكتبة الناشئين بأجهزة حديثة ومتطورة لدعم روادها وفقاَ لرئيس البلدية ناصر اخو ارشيدة .

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وقال اخو ارشيدة، إن دعم مكتبة الناشئين يأتي حرصاً من بلدية المفرق الكبرى على التحفيز والتشجيع على القراءة والثقافة في المدينة ودعم الطاقات الإبداعية ومواكبة متطلبات تحديث المكتبات، مؤكداً أن البلدية مستمرة في تطوير كافة مرافقها لسرعة تقديم الخدمات الأمثل للمواطنين لاسيما في المجال الثقافي والإبداعي.



وأشار إلى الجهود المبذولة من قبل الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من خلال تنفيذها لبرنامج قدرة 2 الذي ساعد البلدية في تأهيل مرافق المكتبة وتجهيزها بأفضل متطلبات الخدمة لزوار ورواد مكتبة الناشئين .



