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الأحد، 15-01-2023 07:13 م

بلدية برقش تنجز توسعة وفرش شوارع في كفر راكب

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الوكيل الاخباري - أنجزت بلدية برقش، بلواء الكورة، غربي إربد، أعمال توسعة وفرش بمادة "البيس كورس" للعديد من الشوارع والدخلات التنظيمية ضمن منطقة كفر راكب.

وقال عضو مجلس بلدية برقش عن منطقة كفر راكب، عامر الربابعة، إن مبادرة البلدية تأتي للحد من معاناة المواطنين جراء سلوك طرق ترابية في بعض الأحياء والمناطق، مشيراً إلى أنه جرى فتح تلك الشوارع على سعتها لغاية التخفيف من كلف عطاءات التعبيد لها والتي من المقرر إدراجها ضمن المشاريع المستقبلية.

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